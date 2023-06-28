Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma Projesi'nin sağlık hizmetlerinin eski haline getirilmesine ve hasarlı veya tahrip olmuş bölgesel altyapının yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Dünya Bankası'nın Türkiye Ülke Direktörü olaRAk görev yapan Humberto Lopez, yaptığı açıklamada, proje faaliyetlerinin depremden en çok etkilenen ve yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı 11 ili kapsayacağını söylerken şu ifadelere de yer verdi:

"BU YOLCULUKTA TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALACAĞIZ"





"Dünya Bankası, depremin olduğu günden bu yana Türkiye'nin yanında yer alıyor ve afet risk yönetimi ve afet sonrası yeniden yapılanma konusundaki deneyim ve uzmanlığını paylaşıyor. Bu büyük yıkımın ardından devam ettirilen çabaların birkaç sene daha süreceğini ve önemli kaynaklar gerektireceğini çok iyi biliyoruz. Bu yolculukta Türkiye'nin yanında yer alacağız ve etkilenen toplumun yeniden inşasına yardımcı olacağız."

Açıklamada, Türkiye için Deprem Yeniden İnşa ve İyileştirme Projesi için 1 milyar dolarlık hibenin onaylandığı belirtilirken, bu miktarın Dünya Bankası'nın Türkiye'ye bugüne kadarki en büyük hibesi olduğu belirtildi. Projenin ana hedeflerinin şehir altyapısının ve sağlık hizmetlerinin restorasyonunun yanı sıra kırsal konutların inşası ve iyileştirilmesi olduğu da aktarıldı.