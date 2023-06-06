Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 3,2'ye yükseltti!

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Dünya Bankası tarafından yayınlanmaktadır. Rapora göre Türkiye ekonomisinin bu yıl için yüzde 3,2 oranında, 2024'te yüzde 4,3 oranında ve 2025'te yüzde 4,1 oranında büyümesi bekleniyor. Ocak ayında açıklanan bir programa göre Türkiye ekonomisinde 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 4 büyümesi bekleniyordu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİRENÇLİ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Rapor, Türkiye'nin Şubat ayı başında meydana gelen iki büyük deprem ile karşı karşıya kaldığını ve bu depremlerden kaynaklanan doğrudan kayıpların 2021'de GSYİH'nın %4'ü olarak tahmin edildiğini ve kurtarma ve aynı zamanda yeniden inşa maliyetlerinin muhtemelen iki katına çıkacağını hatırlattı. Bankanın raporu, toparlanma çabasının yatırımı artırması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon ortamında makroekonomik politikaların gelişiminde belirsizlik olduğuna dikkat çekilen raporda, döviz kurunda yaşanan değer kaybının dışında yüksek cari açık ve ayrıca düşük net döviz rezervlerinde başlıca zorluklar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki büyümeye önemli ölçüde katkı sağlama konusuna devam ettiği, 2023'ün ilk çeyreğinde de ekonomisinin dirençli kaldığı vurgulandı.

KÜRESEL EKONOMİDE YAVAŞLAMA

Raporda, küresel ekonomik büyümede keskin bir yavaşlama kaydedildi ve artan küresel faiz oranlarının, yükselen ayrıca gelişmekte olan ekonomik durumlarda finansal baskı riskini artırdığı belirtildi. Rapor, küresel ekonomik büyümenin 2022'de %3,1 olduğunu ve bu yıl %2,1'e yavaşlamasının beklendiğini söyledi.

Raporda, küresel ekonominin önümüzdeki yıl içinde yüzde 2,4 büyüme beklendiği ancak bu büyümenin 2025'te yüzde 3'e ulaşmasını beklediği belirtildi. Dünya Bankası Ocak ayında küresel ekonomide bu yıl ,çin %1,7 ve gelecek yıl ,çin de %2,7 büyüyeceğini tahmin etmişti.

"ABD ekonomisinin yavaşlaması bekleniyor"

Gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin 2022'deki %2,6'dan bu yıl %0,7'ye yavaşlamasının beklendiğini ve büyümenin 2024'te %1,2 ve 2025'te %2,2 ile düşük kalmasının beklendiğini vurguladı.

Gelişmiş ülkeler grubu içinde yer alan ABD ekonomisinin 2023'te %1,1 büyümesinin beklendiği, ancak artan faiz oranlarının durgunluk etkisinin devam edeceği ve büyümeyi 2024'te %0,8'e düşüreceği belirtildi. Rapor, ABD ekonomisinin 2025 yılında yüzde 2,3 büyümesinin beklendiğini ortaya koydu.

Ocak ayı tahmininde Dünya Bankası, ABD ekonomisinin 2023'te %0,5 ve 2024'te %1,6 büyümesini bekliyordu.

Rapor, parasal sıkılaştırma ve yüksek enerji fiyatlarının gecikmeli etkileri nedeniyle avro bölgesi ekonomik büyümesinin 2022'deki %3,5'ten 2023'te %0,4'e yavaşlamasını beklediğini söyledi. Euro bölgesi ekonomisinin 2024'te %1,3, 2025'te ise %2,3 büyümesinin beklendiğine dikkat çekiliyor.

Merkez bankası Ocak ayında avro bölgesi ekonomisinin 2023'te %0 ve 2024'te %1,6 büyüyeceğini tahmin etti.