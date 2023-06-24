  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınadı

Yayınlanma:
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınadı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin camilere ve Kur'an-ı Kerim'e saldırılarını kınadı ve İslam ülkelerine İsrail'le anlaşmaların sonlandırılması, normalleşmenin durdurulması çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınadı

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarına karşı Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak, Yemen, Filistin, Libya, Lübnan, Malezya'daki alimler heyetleri, Türkiye'deki Alimler ve Medreseler Birliği'nin (İttihad-ul Ulema) de aralarında bulunduğu 49 kurum ve Ali Muhyiddin el-Karadaği, Muhammed es-Sağir, Abdülmecid ez-Zindani, Hemmam Said, İsam el-Beşir, Nevvaf Tekruri, Cemal Abdüssettar'ın aralarında yer aldığı 50 alimin imzasının bulunduğu bir ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin barbarca camilere ve Kur'an-ı Kerim'e saldırdığı, dünyadaki 2 milyar Müslüman'ın duygularına meydan okuduğu, dünyanın gözü önünde yaşanan bu olay karşısında bazı takdir edilesi siyasi tutumlar harici harekete geçilmediği belirtildi.

Bu menfur saldırı karşısında İslam ülkelerinden yeterli tepkinin gelmediğine dikkati çekilen bildiride, 'Buna karşın İslam alimleri bu korkakça, alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor.' denildi.

'Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarına Filistinli mücahitler tarafından karşılık verilmesi' çağrısı yapılan açıklamada, tüm dünya Müslümanlarının Filistin halkına her türlü yolla destek olması gerektiği vurgulandı.

İslam ülkelerine İsrail'le anlaşmaların sonlandırılması, normalleşmenin durdurulması çağrısı yapılan bildiride, bayram ve cuma hutbelerinde İsrail'in saldırılarının tehlikelerinden, İslam ve Müslüman düşmanlığından bahsedilmesi istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, dün Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
İsrail Güvenlik Güçleri Yerleşimci Şiddetine Karşı Mücadele Edecek
İsrail Güvenlik Güçleri Yerleşimci Şiddetine Karşı Mücadele Edecek
Libya'da Petrol Gelirleri Konusunda Anlaşmazlık Devam Ediyor
Libya'da Petrol Gelirleri Konusunda Anlaşmazlık Devam Ediyor
İsrailliler, yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor
İsrailliler, yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında Telefon Görüşmesi Gerçekleşti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında Telefon Görüşmesi Gerçekleşti
Kremlin, Wagner Birliklerinin Kontrol Ettiği Bölgelerden Ayrılması Hakkında Açıklama Yaptı
Kremlin, Wagner Birliklerinin Kontrol Ettiği Bölgelerden Ayrılması Hakkında Açıklama Yaptı
Belarus'ta Wagner Birlikleri Geri Çekiliyor
Belarus'ta Wagner Birlikleri Geri Çekiliyor
Rus Savaş Uçakları Suriye'nin Lazkiye Kentine Saldırdı
Rus Savaş Uçakları Suriye'nin Lazkiye Kentine Saldırdı