  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!

Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!

Yayınlanma:
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
64 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın vücudunda oluşan enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırıldığı bildirilirken yoğun bakıma alınan Madonna'nın sağlık durumun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, dünya turnesine hazırlanırken bir anda fenalaştı. Ünlü şarkıcının apar topar hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.

Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı

64 yaşındaki Madonna'nın cumartesi günü hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığını ünlü pop yıldızının menajeri duyurdu. Guy Oseary, Madonna'nın hastanede tedavi altında olduğunu ve sağlık durumundaki gelişmelerin iyiye gittiğini ancak halen gözetim altında olduğunu söyledi.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı

BBC News'in haberine göre, ciddi bakteriyel enfeksiyon geçiren ve bu nedenle yoğun bakıma alınan Madonna'nın dünya turnesinin de ertelendiği bildirildi. Oseary, Madonna'nın dünya turnesi kapsamın da 15 Temmuz günü Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak 35 şehirlik dünya turunun sağlık sorunlarından dolayı ertelendiğini açıklayarak, "Yeni bir başlangıç ​​tarihi ve ertelenen performanslar da dahil edilmek üzere daha fazla tarih ekleyeceğiz. turun detayları planlanıyor" diye konuştu.

Ünlü şarkıcının menajeri ayrıca "Takvimimiz oluşur oluşmaz sizlerle paylaşacağız." dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi
Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi
Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü
Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü
Putin, Wagner'in isyanını değerlendirdi: 'Sivil dayanışma her şantajı boşa çıkardı'
Putin, Wagner'in isyanını değerlendirdi: 'Sivil dayanışma her şantajı boşa çıkardı'
ABD Başkanı Biden, Wagner isyanı hakkında açıklama yaptı
ABD Başkanı Biden, Wagner isyanı hakkında açıklama yaptı