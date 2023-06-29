Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, dünya turnesine hazırlanırken bir anda fenalaştı. Ünlü şarkıcının apar topar hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.





64 yaşındaki Madonna'nın cumartesi günü hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığını ünlü pop yıldızının menajeri duyurdu. Guy Oseary, Madonna'nın hastanede tedavi altında olduğunu ve sağlık durumundaki gelişmelerin iyiye gittiğini ancak halen gözetim altında olduğunu söyledi.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ





BBC News'in haberine göre, ciddi bakteriyel enfeksiyon geçiren ve bu nedenle yoğun bakıma alınan Madonna'nın dünya turnesinin de ertelendiği bildirildi. Oseary, Madonna'nın dünya turnesi kapsamın da 15 Temmuz günü Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak 35 şehirlik dünya turunun sağlık sorunlarından dolayı ertelendiğini açıklayarak, "Yeni bir başlangıç ​​tarihi ve ertelenen performanslar da dahil edilmek üzere daha fazla tarih ekleyeceğiz. turun detayları planlanıyor" diye konuştu.

Ünlü şarkıcının menajeri ayrıca "Takvimimiz oluşur oluşmaz sizlerle paylaşacağız." dedi.