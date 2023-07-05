Dünyaca ünlü giyim markasından kötü haber! Resmen iflas etti: Tüm şubeleri kapanıyor
Almanya'da faaliyetlerini sürdüren moda devi Christopher Kane, iflas etme kararını resmi olarak duyurdu. Şirketin iflas başvurusu, ekonomik durgunluk, artan maliyetler ve satışlardaki düşüş gibi bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda gerçekleşti. Yönetim kurulu, mevcut durumu değerlendirdikten ve çeşitli kurtarma stratejilerini gözden geçirdikten sonra, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
AMAZON'DA SATIŞ YAPIYORDU
Christopher Kane markası, iflas sonucunda yeniden yapılanma sürecine girebilme veya tamamen kapanma seçeneklerini değerlendireceğini duyurdu. Şirketin hissedarları, durumdan haberdar edildikten sonra markanın kurtarma planı için yeterli süre verilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.
Yeniden yapılanmanın başarılı olabilmesi için Christopher Kane, yeni yatırımcılar aramaya başladı. Şirketin ürünleri, Almanya'da Zalando, Amazon ve MyTheresa gibi platformlardan satın alınabiliyordu. Markanın geleceği hakkında net bir karar verilmeden önce, potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
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