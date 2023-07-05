Dünyaca ünlü giyim markasından kötü haber! Resmen iflas etti: Tüm şubeleri kapanıyor

Almanya'da faaliyetlerini sürdüren ve birçok ülkede satışları olan ünlü moda markası Christopher Kane, mali sorunlar nedeniyle iflas etti. Bu moda devinin zor durumda olduğu ve finansal olarak ayakta kalamayacağı kararı alındı. Christopher Kane, sektördeki etkileyici geçmişi ve uluslararası üne sahip olmasıyla biliniyordu, ancak şirketin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalarak iflas etmesi hayranları ve moda dünyası için şaşırtıcı bir gelişme oldu. İşte detaylar...