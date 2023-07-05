Dünyaca ünlü süpermarket devinden kötü haber! Kepenk kapatıyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte başlayan iflaslar, maalesef hala devam etmekte ve her geçen gün artmaktadır. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel bir çatışmanın etkisiyle bazı şirketlerin iflası adeta zirve yapmış ve bu durum küresel ölçekte tedirginlik oluşturdu.

O SÜPERMARKET KAPANIYOR





Bu tedirginlik, işletmelerin iflasını beraberinde getirmekte ve iş dünyasında belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Son olarak, dünyaca ünlü bir süpermarketin kapanma kararı aldığı haberleri de bu endişeyi pekiştirmiştir. Özellikle Getir gibi dijital hızlı marketlerin muadili olan bir süpermarketin faaliyetlerini sonlandırması, sektördeki zorlukları ve rekabetin yoğunluğunu göstermektedir.

Almanya'da çevrimiçi olarak müşterilere hizmet veren Oda adlı süpermarketin, mevcut ekonomik ve pazar koşulları nedeniyle faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı bildirildi. Şirketin bu kararı, ülkede perakende sektöründe yaşanan zorlukları ve değişen tüketici alışkanlıklarını yansıtmaktadır. Oda'nın kapanmasıyla birlikte 167 kişi işsiz kalacak ve müşteriler artık bu platformdan alışveriş yapamayacaktır.