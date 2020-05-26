Eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü! 4 ölü

Rusya'da eğitim uçuşu yapan Mİ-8 tipi askeri helikopter, havalanı yakınlarında inişe geçtiği sırada sert bir şekilde düştü. Helikopter kazasından 4 asker yaşamını yitirdi.

Eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü! 4 ölü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgede tatbikat yaptığı sırada kontrolden çıkarak düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilirken, Anadırskiy Bölge Başkanı Sergey Savçenko, kazanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi. Kazanın teknik bir arızadan olduğu tahmin edilirken kazaya ilişkin görevlendirilen araştırma ekibi, helikopterin tam düşme nedenini araştırıyor. Savcılık ise kazayla ilişkin soruşturma başlattı ve Mİ-8 tipi helikopter uçuşları bir süre askıya alındı.


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