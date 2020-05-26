Bölgede tatbikat yaptığı sırada kontrolden çıkarak düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilirken, Anadırskiy Bölge Başkanı Sergey Savçenko, kazanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi. Kazanın teknik bir arızadan olduğu tahmin edilirken kazaya ilişkin görevlendirilen araştırma ekibi, helikopterin tam düşme nedenini araştırıyor. Savcılık ise kazayla ilişkin soruşturma başlattı ve Mİ-8 tipi helikopter uçuşları bir süre askıya alındı.
Eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü! 4 ölü
Rusya'da eğitim uçuşu yapan Mİ-8 tipi askeri helikopter, havalanı yakınlarında inişe geçtiği sırada sert bir şekilde düştü. Helikopter kazasından 4 asker yaşamını yitirdi.
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