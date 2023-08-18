  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Elon Musk, Ramaswamy Hakkında Paylaşım Yaptı

Elon Musk, Ramaswamy Hakkında Paylaşım Yaptı

Yayınlanma:
Elon Musk, Ramaswamy Hakkında Paylaşım Yaptı
Elon Musk, sahibi olduğu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, ABD 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Ramaswamy hakkında paylaşım yaptı. Ramaswamy'nin videolarını alıntılayan Musk, onun 'umut vadeden bir aday' olduğunu ve 'düşüncelerini açıkça ifade ettiğini' belirtti.

Elon Musk, Ramaswamy Hakkında Paylaşım Yaptı

Musk, sahibi olduğu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, ABD 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Ramaswamy hakkında paylaşım yaptı.

Ramaswamy'nin videolarını alıntılayan Musk, onun 'umut vadeden bir aday' olduğunu ve 'düşüncelerini açıkça ifade ettiğini' belirtti.

Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için 'endişe verici' yorumunu yapması dikkati çekmişti.

'Cumhuriyetçi Parti'nin dile getirilmeyen bir kuralını çiğniyorum ancak ben gördüğümü söylerim.' diyen Ramaswamy, 'Elon Musk'ın, Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek ABD ile Komünist Çin'den 'yapışık ikizler' olarak bahsetmesi son derece endişe verici.' ifadelerini kullanmıştı.

Ramaswamy ayrıca, 'Ekimde Elon, Tayvan'ın 'yeniden birleşmesi' için beklenmedik bir çağrıda bulundu ve günler sonra Şangay'dan vergi indirimi aldı.' yorumunda bulunmuş ve 'Çin'in kendi gündemleri için önde gelen iş insanlarını kullanmasının ABD açısından risk teşkil ettiğini' söylemişti.

Dünya
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Hakkında Yolsuzluk Soruşturması
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Hakkında Yolsuzluk Soruşturması
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, F-16 Teslimatını Duyurdu
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, F-16 Teslimatını Duyurdu
Yellowknife'ta Orman Yangınları: Tahliye Uçuşlarındaki Sıkıntılar Devam Ediyor
Yellowknife'ta Orman Yangınları: Tahliye Uçuşlarındaki Sıkıntılar Devam Ediyor
Türkmenistan'ın Enerji Politikası ve Doğal Gaz İhracatı
Türkmenistan'ın Enerji Politikası ve Doğal Gaz İhracatı
ABD, Suriye'deki iki silahlı grubu yaptırım listesine ekledi!
ABD, Suriye'deki iki silahlı grubu yaptırım listesine ekledi!
Hawaii'de kontrol edilemeyen orman yangınlarında ağır bilanço: Ölü sayısı 100'ü geçti!
Hawaii'de kontrol edilemeyen orman yangınlarında ağır bilanço: Ölü sayısı 100'ü geçti!
Schengen istatistikleri açıklandı: Türkiye'ye en çok 'RET' Almanya'dan!
Schengen istatistikleri açıklandı: Türkiye'ye en çok 'RET' Almanya'dan!