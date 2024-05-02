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Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda tahliye kararı: 12 bin kişi risk altında

Endonezya'nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'ndaki volkanik faaliyetler nedeniyle 12 bin kişi tahliye edilirken, püsküren küller Malezya'ya doğru ilerliyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:44
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda tahliye kararı: 12 bin kişi risk altında

Endonezya'nın kuzeyinde yer alan Ruang Adası'ndaki Ruang Yanardağı, lav ve kül püskürtmesinin ardından 12 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Patlamaların şiddetlenmesiyle alınan tedbir kararıyla, Ruang Adası'nın yanı sıra çevre adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması gündeme geldi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yaşanan üç şiddetli patlama sonucunda oluşan kül bulutları 5 bin metre yüksekliğe kadar ulaşırken, bin kilometrelik bir alana yayıldı. Bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durdurulduğu bildirilirken, yanardağın püskürttüğü küllerin Malezya'ya doğru ilerlediği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen tsunami felaketinde 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi yaralanmıştı.

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