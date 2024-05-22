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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "tarihi Ermenistan" arayışını durdurmamız gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin "tarihi Ermenistan" arayışını sonlandırması gerektiğini ve mevcut sınırlar içindeki toprakların anavatan olduğunu belirtti. Ayrıca, yönetimde yaşanan anlayış sorunlarına ve kilise gelirlerinin şeffaflığının sağlanması gerekliliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 22:38
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "tarihi Ermenistan" arayışını durdurmamız gerekiyor

Paşinyan: Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın artık "tarihi Ermenistan" arayışını durdurması gerektiğini vurguladı. Ulusal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Paşinyan, ülkenin mevcut sınırlar içindeki toprakların anavatan olduğunu belirtti.

Paşinyan, yönetim alanında yaşanan anlayış sorunlarına ve çözümü için gösterdikleri çabalara değindi. Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana uzun vadeli bir program geliştirilemediğini ve gerçekçi bir Ermenistan vizyonunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Tarihi Ermenistan" arayışının ülkenin sosyal psikolojisi üzerindeki etkisine de değinen Paşinyan, vatandaşlara seslenerek bu arayışın sonlandırılması gerektiğini dile getirdi. "Anavatanı bulduk, bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir" diyen Paşinyan, mevcut sınırların önemini vurguladı.

Başbakan Paşinyan ayrıca, ülkenin yasal ilişkiler düzeninin temeli olan anayasaya da dikkat çekti. Anayasal reformların, halkın yaşam koşullarını belirlemesi prensibine dayanması gerektiğini vurguladı.

Kilise gelirlerinin şeffaflığını sağlama çağrısında bulunan Paşinyan, hükümet olarak kilise gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda bir teklifte bulunduklarını ancak bu teklifin kilise tarafından reddedildiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı, kilise gelirlerinin şeffaflığının sağlanması ve vergilendirilmesi konusundaki çabaların devam edeceğini ifade etti.

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