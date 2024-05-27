Ermenistan’da hükümet karşıtı protestolar büyüyor: 200’den fazla kişiye gözaltı

Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın çağrısıyla başkent Erivan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolar giderek büyüyor. Çağrısı sonrası hükümet karşıtı gruplar ve bazı muhalif milletvekilleri, Erivan’da bulunan bazı cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbede sonrasında 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gelen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında muhalif milletvekilleri de yer alıyor.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak “Gözaltına alınanlar polisin çağrısına uymadı. Şu anda tüm sokak ve caddeler açık bir durumda” açıklaması yaptı.





Diğer yandan muhalif milletvekili olarak bilinen Aşot Simonyan'ın, polisler tarafından sürüklenerek ve darp edilerek gözaltına alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak polis ise iç soruşturma başlatılmış olduğunu duyurdu.

Eylemciler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesini talep ederken, protestolarda Erivan hükümetinin Azerbaycan'a taviz vermesine tepki gösterildiği belirtildi.