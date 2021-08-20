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Estonya Başbakanı'ndan Afgan mültecilere 10 kişilik kontenjan!

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afganistan'dan tahliye olan mülteciler hakkında acil önlem çağrısı yaparken ülkelerine 10 Afgan mülteciyi alabileceklerini söyledi.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:06
Estonya Başbakanı'ndan Afgan mültecilere 10 kişilik kontenjan!
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Taliban'ın kontrolü altından yaşamak istemeyen Afgan halkı ülkelerinden çıkmanın yollarını ararken, Avrupa ülkeleri de yaptıkları açıklamalarla tutumlarını dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bazı ülkeler göçmenlere karşı sınırlarında duvar örerken, bazı ülkeler de az sayıda sığınmacı alabileceklerini açıkladılar. Az sayıda sığınmacı almaya karar veren ülkelerde biri de Estonya oldu.


Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afganistan'dan çıkarak Avrupa ülkelerine giden sığınmacılar hakkında aldıkları bir kararı açıklarken 30 Afgan sığınmacıyı ülkelerine alabileceklerini duyurdu. Başbakan Kallas, Afganistan'daki yaşanan gelişmelerin giderek gerginleşmeye başladığını belirterek ABD'nin tahliye görevinden ayrılması sonrası insanların güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasının mümkün olmayabileceğini ve bu sebepten dolayı ülkelerin acil önlem alması gerektiğini ifade etti. Kallas açıklamasında ayrıca, sığınmacılardan 20'sini Estonya ile iş birliği yapanlarla aileleri olarak alacaklarını 10 kişilik kontenjanın da NATO ve Avrupa Birliği ile iş birliği yapanlara ayrıldığını söyledi.


Son Güncelleme: 20.08.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
SığınmacıEstonya BaşbakanıKaja KallasAfganisyan10 Mülteci
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