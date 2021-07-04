Filipinler'de düşen 85 kişilik askeri uçaktan 40 kişi kurtarıldı!

Filipinler'de askeri okuldan yeni mezun olan askerileri belirlenen görev yerlerine götürmek için havalanan askeri uçak Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yaptığı sırada irtifa kaybederek düştü.

Ülkenin güney bölgesinde meydana gelensonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayın hemen ardında bir açıklama yapan Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, düşen uçakta 17 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini ve yaralı olarak kurtulan 40 askerlerinde çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, diğer askerlere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.