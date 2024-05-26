Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'dan flaş İspanya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin Başbakanı: İspanya'nın Filistin Devletini Tanıma Adımı Memnuniyetle Karşılanıyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İspanya'nın Filistin devletini tanıma adımını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Mustafa, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Mustafa, Filistin devletinin kurulmasının bölgede barış ve adaletin sağlanmasının tek yolu olduğuna vurgu yaparak, "İspanya'nın Filistin devletini tanıma yönündeki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Benzer Adımlar Bekleniyor

Filistin Başbakanı, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma adımlarının önemli olduğunu belirtirken, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya davet etti. Mustafa, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in adımı önemlidir ve yakın zamanda yeni bir Filistin devletini tanıma dalgası bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ne Destek

Mustafa, ayrıca Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketlere dikkat çekerek, "Gazze Şeridi'ndeki halkımızı desteklemek ve Filistin yönetiminin şemsiyesi altına almak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'ten Filistin Tanıma Adımı

İspanya, Norveç ve İrlanda, 28 Mayıs'ta uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacaklarını duyurmuştu. Bu adım, İspanya Meclisi'nin 2014'te alınan kararının sonucuydu ve 7 Ekim'de resmi olarak onaylanacak.