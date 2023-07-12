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Fransa, Ukrayna'ya Askeri Destek Vermeye Devam Ediyor

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Fransa, Ukrayna'ya Askeri Destek Vermeye Devam Ediyor
Fransa Hükümet Sözcüsü Sebastien Lecornu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğinin azalmadığını belirtti. Lecornu, yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdiklerini ve bu sayının yıl sonuna kadar 7 bine çıkacağını söyledi. Eğitim programı kapsamında Ukraynalı askerlere çeşitli ekipmanların kullanımı ve bakımı konusunda eğitim verildiğini vurguladı.

Lecornu: Fransa, Ukrayna'ya Askeri Destek Vermeye Devam Ediyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Sebastien Lecornu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğinin azalmadığını belirtti. Lecornu, yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdiklerini ve bu sayının yıl sonuna kadar 7 bine çıkacağını söyledi. Eğitim programı kapsamında Ukraynalı askerlere çeşitli ekipmanların kullanımı ve bakımı konusunda eğitim verildiğini vurguladı.

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