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Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker sevkiyatını onayladı: Şiddet olaylarına karşı müdahale başlıyor

Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın duyurusuna göre, ülkenin Yeni Kaledonya özerk bölgesine asker sevkiyatı yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 00:41
Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker sevkiyatını onayladı: Şiddet olaylarına karşı müdahale başlıyor

Fransa, Yeni Kaledonya'ya asker sevk edecek

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülkenin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarına karşı müdahale için asker sevkiyatının yapılacağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki Bakanlar Arası Kriz Masası toplantısına katılarak bölgedeki durumu değerlendirdi.

Başbakan Attal, toplantıda Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak amacıyla asker sevkiyatı yapılacağını ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un da yasaklanacağını açıkladı.

Yeni Kaledonya'da yaşanan son olaylar, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının protestolarıyla başladı. Bu protestolar sonucunda artan şiddet olaylarında çok sayıda iş yeri ve araç ateşe verilirken, ölü ve yaralılar da oldu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatıyla 2 bağımsızlık yanlısının ev hapsine alındığı belirtildi.

Fransa'nın Yeni Kaledonya'ya asker sevkiyatı yapma kararı, bölgedeki gerginliği hafifletmek ve güvenliği sağlamak amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor.

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