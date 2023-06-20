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Fransa'da Yaşlı Kadın ve Torununa Saldırı

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Fransa'da Yaşlı Kadın ve Torununa Saldırı
Fransa'da Ankara Bordo Belediye Başkanı Nicolas Florian'ın paylaştığı videoda, bir yaşlı kadın ve torununa saldırı gerçekleşti. Saldırganın gözaltına alındığı ve mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fransa'da Yaşlı Kadın ve Torununa Saldırı

Ankara Bordo Belediye Başkanı Nicolas Florian'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Bordo'da binanın önünde bekleyen kadının yanında torunu olduğu belirtilen çocukla kapıdan geri içeri girdikleri anda bir kişinin saldırısına uğradığı görülüyor.

Kadın ve 7 yaşındaki torununu önce yerde sürükleyip ardından kadını gasp eden saldırgan çocuğu kaçırmaya da çalışıyor.Çocuğun kendini kurtararak yaşlı kadının yanına gelmesiyle panikleyen saldırgan kaçarak alandan uzaklaşıyor.

Fransız basını, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını, şahsın 'sabıka kaydı kabarık biri olduğunu' yazdı.

Olay ülkede infiale yol açarken, Fransa'da aşırı sağcılar, saldırganın göçmen olduğu düşüncesiyle olayı göçmen karşıtı kampanyaya dönüştürdü.

Mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

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