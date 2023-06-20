Fransa'da Yaşlı Kadın ve Torununa Saldırı

Fransa'da Ankara Bordo Belediye Başkanı Nicolas Florian'ın paylaştığı videoda, bir yaşlı kadın ve torununa saldırı gerçekleşti. Saldırganın gözaltına alındığı ve mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.