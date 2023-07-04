Fransa'daki aşırı sağcılar katil polis için 1 milyon Euro topladı

Fransa polisi, dur ihtarına uymadığı için 27 Haziran'da Nehel M'yi öldürdü. Yaşanan bu olayın ardından ülke çapında başlatılan protestolar halen devam ediyor.

Fransa içişleri bakanlığı, protestolar sırasında şiddetin azalmasına rağmen güvenlik nedeniyle bu gece 45.000 polis memurunun görevde olduğunu söyledi. Bu arada aşırı sağcı televizyon sunucusu Jan Meshiha, Neher M.'nin ölümüne sebep olan polis bağışlarındaki rekor artışla ilgili tartışmaları sürdürüyor.





EN BÜYÜK BAĞIŞ 3.000 EURO

Nehel M.'nin ölümünden sonra, Messiha'nın hedeflenen polis aileleri için bağış toplama kampanyası sadece dört gün içinde 1 milyon eurodan fazla para topladı. Bağış toplama kampanyasının internet platformu GoFundMe aracılığıyla yürütüldüğü söylendi. Kampanyaya göre bugüne kadar yapılan en büyük tek bağış 3.000 Euro oldu.





Messiha, poliste açtığı hesaptan elde edilen gelirin, merhumun ailesi için açılan hesaptan elde edilen gelirden fazla olması konusunda duyduğu memnuniyeti söylerken 17 yaşındaki genç için bağış kampanyası başlatıldığını bildirdi. Nahel M. adına, bugüne kadar 200 bin euro toplandığı açıklandı.

France Inter radyosuna konuşan Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, bağış kampanyasının ülkede barışı sağlamaya hizmet etmediğini söyleyerek tepkiyle yanıt verdi.