  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!

Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!

Yayınlanma:
Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!
17 yaşındaki bir çocuğun polis kurşunuyla öldürülmesi sonrasında Fransa'yı ateşe verdi ama protestoların beşinci gününde polis, Paris'in en işlek caddelerinin başında gelen Şanzelize'den turistleri uzaklaştırarak herkesi tahliye etti. Kolluk kuvvetleri sokakta yürüyen insanları zorla bölgeden çıkarmaya çalıştı ve yavaş hareket edenleri copladı.

Fransa'da 27 Haziran'da bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından protestolar devam ederken polis, Paris'in en işlek caddesi olan Şanzelize'den turistler de dahil herkesi tahliye ediyor.

YAVAŞ DAVRANANLARI COPLADILAR

Fransa'daki kaosta tahliye kararı

Fransız polisi, beş gün süren protestolarda başta Paris olmak jaydıyla birçok şehirde yağma ve talanların ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Diğer taraftan sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre polis, turistler de dahil olmak üzere herkesi Şanzelize Caddesi'nden çıkardı. Polis, sokakta yürüyen insanları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ve yavaş hareket edenleri coplarla dövdü.

Fransa'daki kaosta tahliye kararı

GÖSTERİCİLERE KARŞI SERT MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sokaklardaki lüks mağazaların önü polis araçları yağma ve yağma olaylarına karşı konuşlandırıldı. Buna karşılık, Lyon şehrinde güvenlik güçleri 21 kişiyi, zarar verebilecek, rahatsız edebilecek veya çalabilecek eşyalar bulundurmak da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle tutukladı. Göstericiler Marsilya'da çok sayıda yeri ateşe verdi. Bu arada, polisin göstericilere yönelik baskıları devam ediyor.

Fransa'daki kaosta tahliye kararı

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de üç kişinin bulunduğu bir arabaya ateş açtığında 17 yaşında olan Nael M. adlı bir genci öldürdü. Nael'in ölümüne tepki gösteren insanlar ülke genelindeki şehirlerde sokaklara döküldü ve polisle çatıştı. Genci öldüren polis memuru açığa alınarak hapis cezasına çarptırıldı. Ülkenin birçok bölgesinde devam eden kitlesel protestolar şimdiye kadar yaklaşık 2 bin kişinin tutuklanması ve 200'den fazla polisin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca protestolar sırasında aralarında Paris, Marsilya ve Lyon'un da bulunduğu birçok şehirde yağma ve yağma olayları yaşandı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
Dünya turnesine hazırlanan Madonna yoğun bakıma alındı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Titanik turunda kaybolan ve 5 kişiye mezar olan denizaltının enkazı karaya çıkarıldı!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Dünya Bankası, depremzedelere verilecek 1 milyar dolarlık finansman paketine onay verdi!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya isyanının gerçek sebebini açıkladı!
Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi
Putin Wagner isyanını bastırdıktan sonra ulusa seslendi
Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü
Meksika'da Bir Zipline Kazası Daha: 6 Yaşındaki Çocuk 12 Metreden Düştü
Putin, Wagner'in isyanını değerlendirdi: 'Sivil dayanışma her şantajı boşa çıkardı'
Putin, Wagner'in isyanını değerlendirdi: 'Sivil dayanışma her şantajı boşa çıkardı'