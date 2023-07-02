Fransa'daki kaosta tahliye kararı: Polis, Paris'te Şanzelize'de yürüyenleri zorla çıkarıyor!

Fransa'da 27 Haziran'da bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından protestolar devam ederken polis, Paris'in en işlek caddesi olan Şanzelize'den turistler de dahil herkesi tahliye ediyor.

YAVAŞ DAVRANANLARI COPLADILAR





Fransız polisi, beş gün süren protestolarda başta Paris olmak jaydıyla birçok şehirde yağma ve talanların ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Diğer taraftan sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre polis, turistler de dahil olmak üzere herkesi Şanzelize Caddesi'nden çıkardı. Polis, sokakta yürüyen insanları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ve yavaş hareket edenleri coplarla dövdü.





GÖSTERİCİLERE KARŞI SERT MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sokaklardaki lüks mağazaların önü polis araçları yağma ve yağma olaylarına karşı konuşlandırıldı. Buna karşılık, Lyon şehrinde güvenlik güçleri 21 kişiyi, zarar verebilecek, rahatsız edebilecek veya çalabilecek eşyalar bulundurmak da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle tutukladı. Göstericiler Marsilya'da çok sayıda yeri ateşe verdi. Bu arada, polisin göstericilere yönelik baskıları devam ediyor.





NE OLMUŞTU?

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de üç kişinin bulunduğu bir arabaya ateş açtığında 17 yaşında olan Nael M. adlı bir genci öldürdü. Nael'in ölümüne tepki gösteren insanlar ülke genelindeki şehirlerde sokaklara döküldü ve polisle çatıştı. Genci öldüren polis memuru açığa alınarak hapis cezasına çarptırıldı. Ülkenin birçok bölgesinde devam eden kitlesel protestolar şimdiye kadar yaklaşık 2 bin kişinin tutuklanması ve 200'den fazla polisin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca protestolar sırasında aralarında Paris, Marsilya ve Lyon'un da bulunduğu birçok şehirde yağma ve yağma olayları yaşandı.