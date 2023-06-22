G7 Ülkelerinden Çin'e Yapılacak Yaptırımların Küresel Ekonomiye Etkisi

Hong Kong menşeli South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Atlantic Council and Rhodium Group'un 'Tayvan Krizinde Çin'e Olası Yaptırım: Senaryo ve Riskler' raporunda, Çin ile Tayvan arasında savaş çıkması durumunda, G7 ülkelerinden Pekin'e uygulanacak yaptırımların küresel ekonomide 3 trilyon dolar zarara yol açabileceği belirtildi. Raporda, Çin'in Tayvan'ı güç kullanarak ele geçirme girişimine karşı yapılabilecekler, maliyetleri ve seçenekler incelendi.

Rapor hazırlanırken, Çin ekonomisinin neredeyse 10'da 1'i seviyesinde bulunan ve dünya ekonomisine daha az entegre olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından çıkarılan derslerden faydalanıldı. G7'nin muhtemelen Çin'i daha fazla etkileyecek mali yaptırımlar ve ihracat kontrolleri gibi seçenekleri önceleyeceği belirtilen raporda, yaptırımların uzaması halinde hedef firma ve ülkelerin, Rusya örneğindeki gibi durumu daha kolay adapte olabileceği, ticari yönelimlerini değiştirerek yaptırımların etrafından dolaşabileceği değerlendirmesi yer aldı.