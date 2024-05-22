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Gazze'de sağlık hizmetleri felç: 700 bin kişiyi tehdit eden insani kriz

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de, sağlık hizmetleri tamamen durdu. 700 bin insanı tehdit eden insani kriz için Gazze hükümetinden uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 21:06
Gazze'de sağlık hizmetleri felç: 700 bin kişiyi tehdit eden insani kriz

Gazze hükümeti: Gazze'de sağlık hizmetleri devre dışı kaldı

Gazze'de Sağlık Hizmetleri Felç: 700 Bin Kişiyi Tehdit Eden İnsani Kriz

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının aralıksız devam etmesi, bölgedeki sağlık hizmetlerini tamamen devre dışı bıraktı. Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu durumun 700 bin kişiyi tehdit eden büyük bir insani felakete yol açabileceği vurgulandı.

Sağlık Hizmetleri Durdu

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde, özellikle Kemal Advan Hastanesi'nin büyük hasar alması ve el-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunun ablukası altında olması nedeniyle sağlık hizmetleri tamamen durdu. Açıklamada, İsrail işgalinin, Filistin halkının tedavi ve ilaç gibi temel yaşam imkanlarını yok etmeye devam ettiği belirtildi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Gazze'deki sağlık sistemi ve kadrolarının korunması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yapıldı. Gazze hükümeti, sağlık çalışanlarının işgalci güçler tarafından alıkonulma, takip ve öldürülme korkusu olmadan görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli şartların sağlanmasını talep etti.

Kemal Advan Hastanesi Büyük Hasar Aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusunun topçu atışları sonucu büyük hasar gördü. Hastane yönetimi, saldırılar nedeniyle yaralı ve hastaları tahliye etmek zorunda kaldı. Hastane, daha önce de 12 Aralık 2023 tarihinde benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

İnsani Felaketin Eşiğinde

Gazze'de sağlık hizmetlerinin durması, 700 bin insanı doğrudan etkileyen bir insani krizi beraberinde getirdi. Gazze hükümeti, bu krizle başa çıkabilmek için acil uluslararası yardım çağrısında bulunuyor.

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