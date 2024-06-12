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Gazze’deki İsrail saldırılarında can kaybı 37 bin 202’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 250 gündür devam eden saldırıları sonucunda can kaybı 37 bin 202’ye çıktı. Son 24 saatte 38 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 16:15
Gazze’deki İsrail saldırılarında can kaybı 37 bin 202’ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne karşı sürdürdüğü saldırılar, uluslararası toplumun gözleri önünde devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden bu saldırılar, Gazze’deki durumu daha da kötüleştiriyor.

Son 24 saat içinde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda, 38 Filistinli daha yaşamını kaybetti. Bu saldırılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 250. gününde gerçekleşti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 37 bin 202’ye, yaralı sayısının ise 84 bin 932’ye yükseldiği belirtildi. Bu rakamlar, Gazze’deki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor.

Ayrıca, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu durum, Gazze’deki insani krizin boyutlarını daha da artırıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, Filistin halkının yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Uluslararası toplumun bu konuda daha fazla sorumluluk alması ve çözüm bulması tüm dünya tarafından sabırsızlıkla bekleniliyor.

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