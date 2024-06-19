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Gazze'deki ölenlerin 37,396'ya yükseldi! İsrail saldırıları devam ediyor

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında yaşamını kaybedenlerin sayısı 37,396'ya ulaştı. Son 24 saatte 24 kişi daha yaşamını yitirdi. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.06.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 13:26
Gazze'deki ölenlerin 37,396'ya yükseldi! İsrail saldırıları devam ediyor

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar, bölgede büyük bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yaşamını kaybedenlerin sayısı 24 artarak toplamda 37,396'ya ulaştı.

SON 24 SAATTE 24 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının 257. gününde de devam ettiğini belirtti. Son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen üç ayrı saldırıda 24 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu saldırılarda 71 Filistinli de yaralandı.

İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 37,396'ya, yaralı sayısı ise 85,523'e yükseldi. Gazze'deki yetkililer, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında birçok cesedin bulunduğunu ve bu cesetlere ulaşılmasının İsrail'in engellemeleri nedeniyle mümkün olmadığını vurguladı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, bu engellemeler sebebiyle cenazelere ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DURMUYOR

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, dünya genelinde büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze'de insani yardımın kesintisiz olarak sağlanması için çağrılar yapıyor. Ancak, İsrail ordusu saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Gazze'de süregelen saldırılar nedeniyle bölgedeki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor, temel ihtiyaç maddelerine erişim zorlaşıyor ve elektrik ile su gibi temel altyapı hizmetleri büyük ölçüde zarar görüyor. Bu durum, bölgedeki sivillerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

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