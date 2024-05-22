Gazze Şeridi’nde İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri’nden İsrail’e karşı eylemler

Kassam Tugayları, Gazze'de 5 İsrail tankını hedef aldıklarını duyurdu

Gazze Şeridi’nde İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, İsrail ordusuna karşı eylemlerini sürdürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 5 tankı hedef aldıklarını açıkladı.



Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda “Yasin-105” roketleriyle İsrail ordusuna ait 3 “Merkava” tipi tankı hedef aldıkları belirtildi. Ayrıca, Cibaliya’da İsrail askerlerinin anti-personel mayını ile hedef alındığı ve İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusuna ait bir tankın patlayıcılarla, İsrail ordusuna ait araç ve İsrail askerlerinin havan mermileriyle hedef alındığı aktarıldı. Cibaliya’nın Tel ez-Zater bölgesinde bir İsrail tankının imha edildiği ve Ömer Bin Hattap Camisi çevresinde 5 İsrail askerinin el bombasıyla yakın mesafeden hedef alındığı ifade edildi.

İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nden yapılan açıklamada da Cibaliya kampının doğusunda İsrail ordusuna ait araçların ve İsrail askerlerinin hedef alındığı bildirildi. Fetih Hareketi’ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı ile birlikte Cibaliya kampında bir binanın arkasında konuşlu İsrail birliklerinin çok sayıda havan mermisiyle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.