Greta Thunberg İsveç Savcılığı Tarafından Suçlandı

İsveç Savcılığı, Greta Thunberg'i polise itaatsizlik suçlamasıyla suçladı. Thunberg, Malmö'deki bir protesto sırasında polisin uyarılarına uymamış ve gözaltına alınmıştı. Thunberg, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için okul grevleri düzenleyen bir aktivist olarak tanınıyor.