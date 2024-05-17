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Güney Afrika'nın George şehrindeki çöken binada 33 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın George şehrinde meydana gelen inşaat kazasında çöken çok katlı binada 33 kişi yaşamını yitirdi. Belediye yetkilileri, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve 62 işçinin güvenli bir şekilde çıkarıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 21:06
Güney Afrika'nın George şehrindeki çöken binada 33 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'da çöken binada 33 kişi öldü

Güney Afrika'nın George şehrinde, 6 Mayıs'ta meydana gelen inşaat kazasında çöken çok katlı binada 33 kişi yaşamını kaybetti. George Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kazada göçük altında kalan 62 işçinin tamamının kurtarıldığı ve arama kurtarma operasyonlarının sona erdiği belirtildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğu bildirildi. Yaralanan 29 işçiden 10'u hala hastanede tedavi altında bulunurken, ölen 33 kişiden 2'sinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Çöken inşaat halindeki çok katlı bina, şehir merkezindeki belediye binasının bitişiğinde bulunuyordu. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının hızla yürütüldüğünü ancak kazada kaybedilen hayatların derin üzüntüyle karşılandığını ifade etti. Güney Afrika'nın George şehrindeki bu acı olay, ülkede inşaat güvenliği ve denetimi konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

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