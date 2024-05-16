Hamas Lideri İsmail Heniyye, Gazze’deki ateşkes müzakerelerini değerlendirdi

Hamas: Biz ateşkes teklifini kabul ettik ancak İsrail saldırıyla yanıt verdi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze’deki ateşkes teklifini kabul ettiklerini ancak İsrail’in bu teklife Refah kentine yönelik fiili kara saldırısıyla yanıt verdiğini açıkladı. Heniyye, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 76. yılında yaptığı konuşmada, İsrail’in hala “yok olma” korkusu yaşadığını belirtti.



Heniyye, Gazze’deki ateşkes için Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Ancak İsrail’in, Refah Sınır Kapısı’nı işgal etme ve Refah kentine fiili olarak karadan saldırıyı başlatarak bu çabalara yanıt verdiğini belirtti.

Hamas lideri, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının, Müslümanları Filistin meselesinde birleştirdiğini ve Filistinli direniş gruplarının, güç dengesindeki büyük farka rağmen, Gazze’nin birçok bölgesinde İsrail ordusuna kayıplar verdirdiğini vurguladı.

Heniyye, dünya çapında öğrenciler tarafından düzenlenen Filistin’e destek hareketinin tarihte benzeri görülmemiş bir sahne olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı atılan adımlara dikkati çekerek, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurması ve Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı soykırım davasına müdahil olmasını takdir ettiklerini belirtti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs’ta Katar ve Mısır’a, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Ancak İsrail, bu onayın ardından Refah’ta saldırılara devam kararı almıştı.