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Hamas'tan İsrail ile anlaşma için koşul: "Gazze'ye saldırıların durması şart"

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 00:47
Hamas'tan İsrail ile anlaşma için koşul: "Gazze'ye saldırıların durması şart"

Hamas'tan İsrail ile anlaşma için "Gazze'ye saldırıların durması" şartı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını vurguladı. Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamdan, Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini belirtti. "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır," dedi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Hamdan, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması için baskı yapmasını istedi. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkat çeken Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Ancak, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

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