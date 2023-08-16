Hawaii'de kontrol edilemeyen orman yangınlarında ağır bilanço: Ölü sayısı 100'ü geçti!

ABD'nin Hawaii eyaletinde çıkan orman yangınlarında en az 106 kişi hayatını kaybetti. Maui yerel hükümet yetkilileri, ölümlerin ayrıntılarını halka açıkladı ve yangından etkilenen bölgenin yüzde 32'sinde aramaların tamamlandığını söyledi.

Yetkililer, Lahaina kasabasını yok eden ve Büyük Ada ile Maui Adası'ndaki orman yangınlarından kaynaklanan ölü sayısının 106'ya ulaştığını ve Maui hakkında bir kimlik belirleme araştırması başlattıklarını söyledi. Yetkililer, Lahaina sakinlerinden olan ve yangında ölen Robert Dyckman ile Buddy Jantoc'un kimliklerini tespit ettiklerini ve diğer üç kişinin de kimliğinin belirlendiğini söyledi.

'KİMLİK TESPİTLERİ UZUN SÜREBİLİR'





ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanından Jonathan Green, yangında ölenleri tespit etmek için adli tabip, patolog, teknisyen ekiplerinin dışında muayene masaları, röntgen cihazları ve diğer ekipmanların olay yerinde bulunduğunu söyledi. "Çok zor bir görev olacak" diyen Green, çok sayıda insanın öldüğünü ve kimliklerinin tespit edilmesinin uzun zaman alacağını vurguladı.

Hawaii Valisi Josh Greene yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin operasyonlar sürerken toplam ölü sayısını belirlemek için "günde 10 ila 20 ceset bulduğunu" ve bunun 10 güne kadar sürebileceğini söyledi. Greene, yangında halen kayıp olan 1.300 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini ve yerinden edilenler için 402'si otel odası olmak kaydıyla yaklaşık 2.000 dairenin hazırlandığına dikkat çekti.





"Hane başına 700 dolar ödenecek"

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı bir açıklamada Hawaii'deki orman yangınlarının "ABD'de 100 yılı aşkın süredir görülen en ölümcül orman yangınları" olduğunu söyleyerek eyalete en kısa sürede ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Biden, yangınlar yüzünden yerinden olanlar için hane başı 700 dolarlık ödenek açıkladı ve Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) afet kurbanları için yaptığı çabalardan bahsetti.