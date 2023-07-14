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Hindistan, Ay'a Yeni Bir Uzay Aracı Gönderiyor

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Hindistan, Ay'a Yeni Bir Uzay Aracı Gönderiyor
Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Ay'a yeni bir uzay aracı göndereceğini duyurdu. Uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak ve 14 gün boyunca görev yapacak. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu başarının ülkenin uzay tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak. Uzay aracı, Ay'ın yüzeyini incelemek için tasarlanmıştır.

Hindistan, Ay'a Yeni Bir Uzay Aracı Gönderiyor

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden "LVM3-M4" roketiyle fırlatılan uzay aracının, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacağını açıkladı.

Dünya'dan Ay'a yolculuğunun yaklaşık 1 ay süreceği tahmin edilen uzay aracının 23 Ağustos'ta hedefine varması bekleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Chandrayaan-3'ün fırlatışı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin uzay tarihinde yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." paylaşımında bulundu.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Yörünge yükseltme manevralarından sonra "Ay Transfer Yörüngesi"ni takip edecek aracın, 300 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek Ay'a ulaşması planlanıyor.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay aracının, Ay'ın yüzeyini incelemesi bekleniyor.

Daha önce 2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

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