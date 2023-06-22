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Hindistan Başbakanı Modi, ABD ziyareti sonrası basın toplantısı düzenledi

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Hindistan Başbakanı Modi, ABD ziyareti sonrası basın toplantısı düzenledi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ziyareti sonrası düzenlediği basın toplantısında ülkesinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Modi, ülkesinin demokratik bir ülke olduğunu ve anayasasının kast, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin demokrasiyi temin ettiğini belirtti. Ayrıca Modi, Ukrayna'daki olayların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine vurgu yaptı ve ABD ile Hindistan'ın terörle mücadele konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Hindistan'da ayrımcılık iddialarına yanıt

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında ülkesinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Modi, ülkesinin demokratik bir ülke olduğunu ve anayasasının kast, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin demokrasiyi temin ettiğini belirtti. Ayrımcılık iddialarını gerçek dışı olarak nitelendiren Modi, hükümetin sağladığı avantajlara hak eden herkesin erişebileceğini ifade etti.

Ukrayna'daki olaylar hakkında

Kovid-19 ve Ukrayna'daki savaşın birçok ülkeyi etkilediğine işaret eden Modi, tüm ülkelerin birlik olması gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki olayların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine vurgu yapan Modi, Hindistan'ın barışı yeniden tesis etmek için elimizden gelen her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca Modi, ABD ile Hindistan'ın terörle mücadele konusunda mutabık olduğunu da sözlerine ekledi.

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