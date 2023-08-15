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Hindistan’ın kuzeyi heyelanla yıkıldı: 50 kişi yaşamını yitirdi!

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Hindistan’ın kuzeyi heyelanla yıkıldı: 50 kişi yaşamını yitirdi!
Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucunda 50 kişi hayatını kaybetti. Yurdun kuzey kesimini etkisi altına alan heyelanlarda çok sayıda evin toprak altında kaldığı bildirildi.

Hindistan'ın Himaşal Pradeş eyaletinde son birkaç gündür etkisini devam ettiren şiddetli yağışlar sellere ve toprak kaymalarına yol açtı. Himaşal Pradeş'te bir tapınağın heyelan sırasında toprak altına kalması sonucu enkaz altında kalan 9 kişinin yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Hindistan’ın kuzeyi heyelanla yıkıldı 50 kişi yaşamını yitirdi

Shimla'daki başka bir heyelan 12 kişiyi daha ölümüne neden oldu. Resmi açıklamaya göre heyelanlarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın kuzeyi heyelanla yıkıldı 50 kişi yaşamını yitirdi

Toprak kaymalarının hayati önem taşıyan bazı yolları kapattığı bildirilirken bölgedeki birçok evin de çökmesine sebep oldu. Kurtarma ekiplerinin bölgede hummalı bir çalışma başlattıkları belirtilirken bölgedeki birçok tesisin kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan’ın kuzeyi heyelanla yıkıldı 50 kişi yaşamını yitirdi

Başbakan Sukhvinder Singh Sukhu, halkı heyelan eğilimli bölgelerden tahliye etmeye davet ederken turistlerden bu kritik süreçte eyalete herhangi bir ziyaret gerçekleştirmemeleri konusunda uyardı.

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