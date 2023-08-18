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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, F-16 Teslimatını Duyurdu

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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, F-16 Teslimatını Duyurdu
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını Twitter üzerinden duyurdu. Ollongren, Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasına olanak sağlandığını belirtirken, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür etti.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, F-16 Teslimatını Duyurdu

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, daha önce Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ollongren, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullanarak sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulundu.

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