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İçeriğinde yabancı madde tespit edilen Moderna aşısı toplatılıyor!

Japonya'da, uygulamaya alınan Moderna aşısının içeriğinde yabancı madde tespiti yapılması sonrasında toplatılmasına karar verildi. Ülke genelinde toplatılacak olan aşı sayısının ise 1,6 milyon dozdan fazla olduğu öğrenildi.

05 Eylül 2021 Pazar 13:50
İçeriğinde yabancı madde tespit edilen Moderna aşısı toplatılıyor!
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ABD manşeli Modena aşısının Japonya'da toplatılmasına karar verildi. Şirketin, Japonya'da aşının satışları ve dağıtımı ve sevkiyatından sorumlu partneri Takeda, aşıların içeriğinde yabancı madde tespit edildiği ve bu yüzden de toplatılması yönünde bir karar alındığını duyurdu. Bu kararın ardından muhteviyatında yabancı maddeler olan ve şişelerinde de kirlenme saptanan henüz kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yetkililer tarafından geri toplatılacak.

SON SERİDEN AŞI OLAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ


Diğer taraftan; ülkede kullanımı durdurulmuş olan son Modena serisi aşısını yaptıran iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında içeriğinde yabancı maddelerin olduğu saptanan ve kullanımı durdurulan Modena serisinden ilk doz aşısını yaptıran 30 ve 38 yaşlarındaki iki kişinin, kısa bir süre sonra hayatlarının kaybettiklerinin tespitinin yapıldığı belirtildi.

Ölen kişiler üzerinde yapılan incelemeler sonrasında, kendilerine uygulanan aşı şişelerinde herhangi bir yabancı madde saptanmadığını aktaran Bakanlık yetkilileri söz konusu ölümlerle uygulanan Modena aşısı arasında sebepsel bir ilişkinin henüz belirlenmediğini açıkladılar.


Son Güncelleme: 05.09.2021 13:50
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaKoronavirüs AşısıModernaYabancı MaddeToplatma Kararı
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