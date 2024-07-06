İlham Aliyev: Türk Devletleri Teşkilatı, dünya çapında güç merkezi olmalı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk dünyasının birlik içinde güçlenmesi ve uluslararası alanda etkin bir konuma gelmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK DÜNYASI'NIN KALKINMA YÜZYILI OLMALI

Aliyev, Türk Devletleri'nin zengin doğal kaynakları, güçlü ulaştırma bağlantıları ve derin tarihî mirasıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. 21. yüzyılın Türk Dünyası için kalkınma yüzyılı olması gerektiğini belirten Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünya çapında bir güç merkezi haline gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Aliyev konuşmasında, Azerbaycan'ın bölgede istikrar ve güvenliğin teminatı olarak önemli bir rol oynadığını vurguladı. Karabağ'ın kurtarılması ve Şuşa'da düzenlenen zirvenin sembolik önemine de değinen Aliyev, bölgenin tarihî ve kültürel açıdan önemli merkezlerinden biri olan Şuşa'nın Azerbaycan için her zaman önemli olduğunu belirtti.



TDT'NİN BÜYÜK HEDEFLERİ

Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerine de değinen Aliyev, teşkilatın hedeflerini gerçekleştirmesi için daha büyük bütçeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Azerbaycan'ın TDT sekretaryasına yapmış olduğu 2 milyon dolarlık katkıyı örnek gösteren Aliyev, teşkilatın bölgesel işbirliğini ve ekonomik entegrasyonu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın öncelikli olarak doğu-batı ulaştırma koridorlarını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun kapasitesinin artırılması ve Hazar Denizi'nde bulunan Alat Uluslararası Limanı'nın genişletilmesiyle ilgili projelerin önemine değinen Aliyev, bu altyapıların Türk devletleri için önemli bir ticaret ve transit hizmet merkezi olacağını dile getirdi.

