İngiliz komutandan Ukrayna'ya uyarı: 'Wagner isyanı yeni cephe açtı!'

Dünyanın gündeminde Ukrayna savaşında kilit rol oynayan Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı gerçekleştirdiği başarısız iç darbe girişimi var. Wagner savaşçılarının darbe girişiminden birkaç saat sonra Moskova'ya yürüdüğünde bir anlaşma ayaklanmayı sona erdirdi, ancak bu Rusya'yı şok etti. Putin'in gücünü sarsan olayların ardından isyanın lideri Yevgeni Prigojin, Belarus'a gönderilmeyi onayladı.





Putin tarafından "hainler" olarak etiketlenen Prigojin'in ve Wagner'in tartışmalı akıbeti üzerine İngiltere sert bir uyarıda bulundu. İngiliz Ordusu'nun üst düzey isimlerinden biri olan Richard Dannatt, Prigojin'in Belarus ziyaretinin Ukrayna'daki savaşta yeni bir cephe açtığını söyledi.

Prigojin, önceki gün varılan anlaşma uyarınca Rostov karargahından ayrıldı. Prigojin-Putin anlaşmasının detaylarının netlik kazanmadığını kaydeden Dannatt, Wagner'in liderinin Belarus'ta olduğu süreç içerisinde Ukrayna'ya savaş açmasının mümkün olduğunu belirterek, "Ukrayna, Belarus sınırına dikkat etmeli." dedi.

"Zelensky sınıra asker göndermeli."





Ayaklanmadan yaklaşık 24 saat sonrasında Prigojin, , Belarus lideri Alexander Lukashenko'nun arabuluculuğuyla Belarus'a gitmeyi kabul etmişti. İngiliz komutan, kendisinin ve Wagner savaşçılarının cezasız kalacağını söyleyen anlaşmayı savunarak Ukrayna savaşı için yeni riskler oluşturdu ve Sky News'e şunları söyledi: "Prigoyne ile kaç savaşçının gittiğini bilmiyorum. Ama bence bu endişe edilecek bir şey.. Etkili güçlerimiz olursa Ukrayna için kuzeyden tehdit oluşturabiliriz” dedi.

Ukrayna ile Belarus arasındaki sınır, başkent Kiev'e yaklaşık olarak 160 kilometre uzaklıktadır. Dannatt, Volodimir Zelenskiy'e acilen sınıra daha fazla bir asker göndermesi çağrısında bulunarak, "Rusya bu noktayı daha önce de kullanmıştı, yine kullanabilir." uyarısında bulundu.