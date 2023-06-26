  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. İngiliz komutandan Ukrayna'ya uyarı: 'Wagner isyanı yeni cephe açtı!'

İngiliz komutandan Ukrayna'ya uyarı: 'Wagner isyanı yeni cephe açtı!'

Yayınlanma:
İngiliz komutandan Ukrayna'ya uyarı: 'Wagner isyanı yeni cephe açtı!'
Ukrayna'ya gerçekleştirilen işgalinin 16. ayında Rusya'da yaşanan başarısız darbe dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Putin'i sarsan isyan Kiev'i sevindirdi ancak eski İngiliz genelkurmay başkanı Richard Dannatt, Wagner lideri Prigojin’in Belarus'a sığınmasıyla Ukrayna'nın ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

Dünyanın gündeminde Ukrayna savaşında kilit rol oynayan Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı gerçekleştirdiği başarısız iç darbe girişimi var. Wagner savaşçılarının darbe girişiminden birkaç saat sonra Moskova'ya yürüdüğünde bir anlaşma ayaklanmayı sona erdirdi, ancak bu Rusya'yı şok etti. Putin'in gücünü sarsan olayların ardından isyanın lideri Yevgeni Prigojin, Belarus'a gönderilmeyi onayladı.

İngiliz komutandan Ukrayna'ya uyarı 'Wagner isyanı yeni cephe açtı!'

Putin tarafından "hainler" olarak etiketlenen Prigojin'in ve Wagner'in tartışmalı akıbeti üzerine İngiltere sert bir uyarıda bulundu. İngiliz Ordusu'nun üst düzey isimlerinden biri olan Richard Dannatt, Prigojin'in Belarus ziyaretinin Ukrayna'daki savaşta yeni bir cephe açtığını söyledi.

Prigojin, önceki gün varılan anlaşma uyarınca Rostov karargahından ayrıldı. Prigojin-Putin anlaşmasının detaylarının netlik kazanmadığını kaydeden Dannatt, Wagner'in liderinin Belarus'ta olduğu süreç içerisinde Ukrayna'ya savaş açmasının mümkün olduğunu belirterek, "Ukrayna, Belarus sınırına dikkat etmeli." dedi.

"Zelensky sınıra asker göndermeli."

İngiliz komutandan Ukrayna'ya uyarı 'Wagner isyanı yeni cephe açtı!'

Ayaklanmadan yaklaşık 24 saat sonrasında Prigojin, , Belarus lideri Alexander Lukashenko'nun arabuluculuğuyla Belarus'a gitmeyi kabul etmişti. İngiliz komutan, kendisinin ve Wagner savaşçılarının cezasız kalacağını söyleyen anlaşmayı savunarak Ukrayna savaşı için yeni riskler oluşturdu ve Sky News'e şunları söyledi: "Prigoyne ile kaç savaşçının gittiğini bilmiyorum. Ama bence bu endişe edilecek bir şey.. Etkili güçlerimiz olursa Ukrayna için kuzeyden tehdit oluşturabiliriz” dedi.

Ukrayna ile Belarus arasındaki sınır, başkent Kiev'e yaklaşık olarak 160 kilometre uzaklıktadır. Dannatt, Volodimir Zelenskiy'e acilen sınıra daha fazla bir asker göndermesi çağrısında bulunarak, "Rusya bu noktayı daha önce de kullanmıştı, yine kullanabilir." uyarısında bulundu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Putin'den isyancılarla mutabık kaldıktan sonra ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna operasyonu
Putin'den isyancılarla mutabık kaldıktan sonra ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna operasyonu
Ukrayna, Wagner İsyanı Sonrası Durumunu Değerlendirdi
Ukrayna, Wagner İsyanı Sonrası Durumunu Değerlendirdi
Rus Savaş Uçakları Suriye'de Sebze Pazarını Bombaladı: 9 Ölü
Rus Savaş Uçakları Suriye'de Sebze Pazarını Bombaladı: 9 Ölü
ABD İstihbaratı, Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığına Karşı İsyan Planladığını İddia Etti
ABD İstihbaratı, Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığına Karşı İsyan Planladığını İddia Etti
Yunanistan'da Seçimler Başladı: 26 Parti ve 2 Bağımsız Aday Yarışıyor
Yunanistan'da Seçimler Başladı: 26 Parti ve 2 Bağımsız Aday Yarışıyor
İsrail Güvenlik Güçleri Yerleşimci Şiddetine Karşı Mücadele Edecek
İsrail Güvenlik Güçleri Yerleşimci Şiddetine Karşı Mücadele Edecek
Libya'da Petrol Gelirleri Konusunda Anlaşmazlık Devam Ediyor
Libya'da Petrol Gelirleri Konusunda Anlaşmazlık Devam Ediyor