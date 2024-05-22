İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da genel seçim için parlamentonun feshini istedi

İngiltere Erken Seçime Gidiyor: Rishi Sunak'tan Açıklama
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede erken bir genel seçimin yolunu açacak hamleyi duyurdu. Sunak, kraldan parlamentonun feshini istediğini ve seçimlerin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Parlamentonun Feshi ve Erken Seçim Tarihi Belirlendi
Başbakan Sunak'ın isteği üzerine kralın onayıyla parlamentonun feshedilerek ülkenin yeni bir genel seçime gitme kararı alındı. Bu kararla birlikte İngiltere, 4 Temmuz'da sandık başına gidecek.
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