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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da genel seçim için parlamentonun feshini istedi

,İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kraldan parlamentonun feshini talep ederek ülkede erken genel seçimin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 20:04
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da genel seçim için parlamentonun feshini istedi

İngiltere Erken Seçime Gidiyor: Rishi Sunak'tan Açıklama

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede erken bir genel seçimin yolunu açacak hamleyi duyurdu. Sunak, kraldan parlamentonun feshini istediğini ve seçimlerin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Parlamentonun Feshi ve Erken Seçim Tarihi Belirlendi

Başbakan Sunak'ın isteği üzerine kralın onayıyla parlamentonun feshedilerek ülkenin yeni bir genel seçime gitme kararı alındı. Bu kararla birlikte İngiltere, 4 Temmuz'da sandık başına gidecek.

Detaylar geliyor

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