İngiltere Kralı 3. Charles İskoçya Ziyaretinde Protesto Edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, İskoçya'ya düzenlemiş olduğu ziyaret sırasında monarşi karşıtlarının hedefi oldu. Kral Charles, başkenti Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'ne gittiği sırada yolun kenarlarında toplanmaya başlayan ve ellerinde “Benim kralım değil” yazılı dövizler taşıyan monarşi karşıtları tarafından protesto edildi. Protestolar sırasında güvenlik bariyerini aşmaya çalışan 2 gösterici gözaltına alındı. İskoçya Tacı takılmayan tören, İskoçya'nın bağımsızlık taleplerini yansıttı.