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İngiltere Kralı 3. Charles İskoçya Ziyaretinde Protesto Edildi

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İngiltere Kralı 3. Charles İskoçya Ziyaretinde Protesto Edildi
İngiltere Kralı 3. Charles, İskoçya'ya düzenlemiş olduğu ziyaret sırasında monarşi karşıtlarının hedefi oldu. Kral Charles, başkenti Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'ne gittiği sırada yolun kenarlarında toplanmaya başlayan ve ellerinde “Benim kralım değil” yazılı dövizler taşıyan monarşi karşıtları tarafından protesto edildi. Protestolar sırasında güvenlik bariyerini aşmaya çalışan 2 gösterici gözaltına alındı. İskoçya Tacı takılmayan tören, İskoçya'nın bağımsızlık taleplerini yansıttı.

İngiltere Kralı 3. Charles, İskoçya'ya düzenlediği ziyaret sırasında protesto edildi

Geçtiğimiz mayıs ayında taç giyen Kral Charles, Edinburgh'daki St. Giles Katedrali'ne giderken monarşi karşıtları tarafından protesto edildi. Protestocular, 'Benim kralım değil' yazılı dövizler taşırken, bazıları güvenlik bariyerini aşmaya çalıştı ve 2 gösterici gözaltına alındı.

Edinburgh'da düzenlenen törende İskoçya Tacı takılmadı ve bu durum İskoçya'nın bağımsızlık taleplerini yansıttı.

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