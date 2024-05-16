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İngiltere, Rusya diplomatik gerilimi tırmanırıyor: Savunma ataşelerine sınır dışı kararı

İngiltere, Rusya ile yaşanan diplomatik gerginlikte yeni bir adım atarak Londra ve Moskova'daki savunma ataşelerini sınır dışı etme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 19:00
İngiltere, Rusya diplomatik gerilimi tırmanırıyor: Savunma ataşelerine sınır dışı kararı

Rusya, İngiltere’nin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu

İngiltere, Rusya ile yaşanan diplomatik gerginliği daha da tırmandıracak bir karar aldı. Son olarak, Londra'daki Rus savunma ataşesini sınır dışı etme kararı alan İngiltere, Moskova'daki savunma ataşesinin de benzer bir muameleye maruz kalacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisi bakanlıkça çağrıldı. Açıklamada, İngiltere'nin Rusya aleyhinde aldığı kararların eleştirildiği ve temsilciye sert bir protesto notası verildiği belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkilere verilen "onarılamaz zararlar" vurgulanarak, İngiltere'nin aldığı kararların Rus düşmanlığı içeren siyasi amaçlar taşıdığı ifade edildi. Temsilciye, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisi verilirken, bu adımın 8 Mayıs'ta açıklanan Rusya karşıtı düşmanca eylemlerle sınırlı olmadığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceği, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağı ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağı bildirilmişti. Diplomatik gerilim tırmanırken, Rusya'nın nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

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