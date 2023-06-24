İngiltere, Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor

Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus ordusu ve Wagner grubunun dahil olduğu gelişmeleri dikkatle izlediklerini açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte yayımladığı seyahat uyarılarını güncelledi. Ülkenin Ukrayna sınırları, Moskova, St Petersburg ve Rostov'a seyahat uyarısı yinelendi. Özellikle Rostov'daki askeri gerilim ile güvensizlik ortamına işaret edilen açıklamada, Rusya'da bulunmanız gerekmiyorsa var olan ulaşım araçlarıyla ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Seyahat tavsiye edilmeyen noktalarda konsolosluk hizmetleri de kısıtlıdır. Bu gece itibarıyla ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde de Wagner grubunun çeşitli noktaları işgal ettiği belirtilen açıklamada, askeri hareketlilik konusunda uyarıda bulunuldu.

Rusya'dan İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yapılmıyor

Açıklamada ayrıca, Moskova, St Petersburg ve Rusya'nın farklı yerlerinde siyasi gösteriler yapılabilir. Bu durumlarda yerel medyadaki açıklamaları takip edip kalabalık toplantılardan ve mitinglerden kaçınmanız tavsiye edilir. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.