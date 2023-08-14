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İngiltere'den İsveç'e giden vatandaşlarına kritik uyarı!

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İngiltere'den İsveç'e giden vatandaşlarına kritik uyarı!
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptığı bir duyuruda İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı.

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'ine yönelik kışkırtıcı saldırılarının sonrasında İngiltere, İsveç'e seyahat eden vatandaşları "terörist saldırılar" konusunda bir uyarıda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde İsveç makamlarının bazı planlı saldırıları başarılı sonuçla engellediklerini ve ayrıca bu kapsamda tutuklamalar da yaptıklarını belirtilerek, vatandaşlarını tetikte olmaya çağırdı.

İngiltere'den, İsveç'e giden vatandaşlarına kritik uyarı

Açıklamada, teröristlerin yabancıların ziyaret ettiği yerlere saldırma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada ABD, İsveç'e karşı içeriğinde terör saldırısı uyarısının da yer aldığı bir seyahat uyarısı yayınlamıştı.

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