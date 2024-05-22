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İran'dan yeni Türkiye skandalı! Reisi'nin vefatının ardından yaşanan skandallara yenisi eklendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye'nin gösterdiği yardım ve dayanışma çabaları, İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağının kullanılmasıyla gölgelendi.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 21:50
İran'dan yeni Türkiye skandalı! Reisi'nin vefatının ardından yaşanan skandallara yenisi eklendi

İran'dan Türkiye bayrağı skandalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinden taziye mesajları yağarken, Türkiye'nin gösterdiği yardımlar ve dayanışma çabaları, İran'ın resmi tutumu nedeniyle gölgede kaldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan taziye mesajlarında Türk bayrağına yer verilmemesi ve İngilizce arayüzde Osmanlı bayrağının kullanılması dikkat çekti.

Helikopter Kazası ve Türkiye'nin Yardımı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'da bir baraj açılışı sonrası ülkesine dönerken Tebriz'in kuzeydoğusunda meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından Reisi ve beraberindeki heyetin bulunamaması üzerine Türkiye, Akıncı İHA ve AFAD ekipleriyle arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Arama kurtarma ekipleri, günün aydınlanmasıyla birlikte Reisi'nin cansız bedenine ulaştı.

Türkiye'nin Milli Yas Kararı

Reisi'nin vefatının ardından Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "İran halkıyla dayanışma içerisindeyiz" diyerek milli yas kararını duyurdu. Türkiye, bu kararla birlikte İran halkının acısını paylaştığını ve derin bir üzüntü içerisinde olduğunu gösterdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Sitesinde Skandal

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan taziye mesajlarında dikkat çekici detaylar gözlerden kaçmadı. "Ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve şahsiyetlerin İran'a taziye mesajları" başlıklı Farsça duyuruda, Reisi'nin fotoğrafıyla birlikte taziye mesajı atan ülkelerin bayrakları yer aldı. Ancak Türk bayrağının bu görselde yer almaması büyük tepki topladı. Ayrıca, paragrafın en altında küçük bir cümleyle Türkiye'nin milli yas kararı aldığı belirtildi.

İngilizce Arayüzde Osmanlı Bayrağı

Daha da şaşırtıcı olanı, İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin İngilizce versiyonunda aynı haberin görselinde Türkiye'ye vurgu yapılırken, Türk bayrağı yerine 18. yüzyıl Osmanlı bayrağının kullanılmasıydı. Bu durum, Türkiye'nin yardımlarını ve dayanışmasını gölgeleyen bir tutum olarak değerlendirildi.

İran Devlet Televizyonunun İddiası

Bu olayların yanı sıra, İran devlet televizyonu da Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkazının yerini Türkiye'nin Akıncı İHA'sıyla değil, kendi İHA'larıyla tespit ettiklerini öne sürerek Türkiye'nin yardımlarını küçümsemeye çalıştı.

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