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İran dini lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin cenaze namazını kıldırdı

Yaşanan helikopter kazası sonrası yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını ülkenin dini lideri Hamaney kıldırdı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:04
İran dini lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin cenaze namazını kıldırdı

Helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tahran üniversitesi yerleşkesinde cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler için cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kılınan namazın ardından Azadi Meydanı’nda cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenine Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılması bekleniyor.

Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek. Defin işlemlerinin ise yarın yapılacak olan tören sonrasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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