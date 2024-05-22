İran dini lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin cenaze namazını kıldırdı

Helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tahran üniversitesi yerleşkesinde cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler için cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kılınan namazın ardından Azadi Meydanı’nda cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenine Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılması bekleniyor.

Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek. Defin işlemlerinin ise yarın yapılacak olan tören sonrasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.