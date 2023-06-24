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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Wagner İsyanı Rusya'nın İç Meselesi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Wagner İsyanı Rusya'nın İç Meselesi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'daki Wagner isyanını Rusya'nın iç meselesi olarak gördüklerini belirtti.

Rusya'daki Wagner İsyanı

Rus paralı asker grubu Wagner'ın başlattığı isyanın ardından Rusya'daki gelişmeler yakından izleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Wagner'ın Rus yönetimine karşı isyanını Rusya'nın iç meselesi olarak gördüklerini belirterek, “Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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