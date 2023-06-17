İran ve Suudi Arabistan Arasında Normalleşme Adımları Atılıyor

İran ve Suudi Arabistan Normalleşme Adımları İçin Görüştü

İran ile Suudi Arabistan arasında olan normalleşme adımları kapsamında diplomatik temaslar sürüyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında olan ikili ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla 7 yıl sonra İran'ın başkenti Tahran'da bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında olan normalleşme adımları için görüşen bakanlar bundan sonra gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.

Anlaşmalar Hızlıca Uygulanacak

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı ile Tahran'da gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Varılan normalleşme adımlarından 100 günün ardında Tahran'da görüşebildik. Bu süre içinde iki ülke başkentlerinde büyükelçilikleri, Meşhed ile Medine'de konsolosluk binalarının faaliyetlerine başlamaları için gerekli hazırlıkları yaptık” şeklinde konuştu. İki ülke arasında seyahat ve ulaşım konularında kolaylıklar sağlanacağını vurgulayan Abdullahiyan, “Suudi Arabistan vatandaşlarının turizm ve dini ziyaretler için İran'a gelmeleri konusunda gerekli hazırlıkları yaptık. Varılan anlaşma kapsamında İranlıların hac ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmelerinden dolayı mutluyuz” dedi. İki ülke liderlerinin onaylaması halinde söz konusu anlaşmaları hızlı olarak uygulamaya başlayacaklarını da belirtti.

İlişkiler Karşılıklı Saygı ve İçişlerine Müdahale Edilmemesi Üzerine Kurulu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise konuşmasında Tahran'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek İranlı mevkidaşı ile görüşmesinin iki ülke arasında varılan anlaşma kapsamında olduğuna dikkat çekti. Suudi Bakan Ferhan, “İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği açıldı ve en az zamanda Suudi Arabistan'da Tahran Büyükelçiliği açılacak. İki ülke arasında olan işbirliğinin sahip olunan durumdan daha çok olacağını umut ediyorum” dedi. İran ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını belirten Ferhan, ”İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi temel konumuzu oluşturuyor. Bu ilişki, karşılıklı saygı ve iki ülke içişlerine müdahale edilmemesi üzerine kurulu. İki ülke ilişkilerindeki normalleşmenin İslam dünyasında olumlu etki uyandırmasını umut ediyorum” ifadelerine yer verdi.