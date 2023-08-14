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  3. İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı!

İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı!

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İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı!
İran'da bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Gelen bilgiler arasında ilk verilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne iki kişi saldırdı. Düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi 8 kişi yaralandı.

KAÇAN SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN ARANIYOR!

İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı 4 ölü 8 yaralı!

Olayın hemen ardından saldırganlardan birisinin yakalandığı, diğerinin ise kaçtığı bildirildi. Türbenin kapılarının kapatıldığı ve güvenlik güçlerinin ise saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması adına çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde aynı türbeye silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda 13 kişi yaşamını yitirmişti. O saldırının iki faili yakalandıktan sonra 8 Temmuz 2023'te idam edildi.

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