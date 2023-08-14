İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne kanlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı!

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne iki kişi saldırdı. Düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi 8 kişi yaralandı.

KAÇAN SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN ARANIYOR!





Olayın hemen ardından saldırganlardan birisinin yakalandığı, diğerinin ise kaçtığı bildirildi. Türbenin kapılarının kapatıldığı ve güvenlik güçlerinin ise saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması adına çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde aynı türbeye silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda 13 kişi yaşamını yitirmişti. O saldırının iki faili yakalandıktan sonra 8 Temmuz 2023'te idam edildi.