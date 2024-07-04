İspanya'daki çocuk göçmenlerin durumu kritik! "Sosyal acil durum" ilan edildi

İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'da, son dönemde refakatsiz gelen çocuk göçmenlerin sayısının artması nedeniyle "sosyal acil durum" ilan edildi. Lanzarote yerel yönetimi, özellikle son haftalarda sosyal yardım merkezlerindeki durumun "tahammül edilemez" ve "sağlıksız" olduğunu bildirdi.



SOSYAL ACİL DURUM İLANI

Kanarya Koalisyonu partisinden olan Lanzarote bölge yönetimi başkanı Oswaldo Betancourt, sosyal acil durum ilan eden kararnameyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "adanın maruz kaldığı göç baskısı nedeniyle buna mecbur kaldıklarını" söyledi. Betancourt, Afrika'dan düzensiz göçmenlerin gelişinde rekor artış olduğunu belirtti.

ÇOCUK GÖÇMENLERİN DURUMU KRİTİK

Betancourt, "Ada hükümetinin sorumluluğunda olan ebeveynsiz çocuk göçmenlerin mümkün olan en onurlu koşullarda ağırlanabilmesi için karar alma süreçleri hızlandırılacak." dedi. Olağanüstü bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirten Betancourt, İspanya'da sol koalisyondan oluşan merkezi hükümeti "çocuk göçmenler konusunda eylemsizlikle" suçladı.

RAKAMLARLA LANZAROTE'DAKİ GÖÇMENLER

Lanzarote yerel yönetimi, 2023 yılında anne ve babası yanlarında bulunmayan 742 düzensiz çocuk göçmenin adaya geldiğini açıkladı. Bu yılın ilk 6 ayında 40'tan fazla düzensiz göçmen taşıyan teknenin adaya ulaştığı ve sadece son birkaç haftada gelen 600 düzensiz göçmenden 40 kadarının refakatsiz çocuk olduğu aktarıldı.

Çocuk göçmenlerin barınma ve diğer temel ihtiyaçları için yıllık 4 milyon avro harcadıklarını belirten Lanzarote yerel yönetimi, kaynak yetersizliğinden yakındı. Bu durum, yerel yönetimi daha fazla fon ve kaynak arayışına itti.

KANARYA ADALARI'NDAN GÖÇMEN AKINI

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçte son yıllarda en çok kullanılan güzergah olan Kanarya Adaları'nın genelinde, mevcut durumda 5 bin 600 refakatsiz çocuk göçmen olduğu kaydediliyor. Yetkililer, yıl sonuna kadar Kanarya Adaları'na yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen geleceğini ve bunlardan yüzde 10'unun çocuk olacağını öngörüyor.