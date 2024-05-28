İspanya’dan resmi açıklama geldi: “Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’ni tanıyoruz”

Avrupa ülkelerinden İspanya, Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdığını açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapılan açıklamada “başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin Devleti’ni tanıyoruz” ifadelerine yer verildi. İspanya Başbakanı, 1967’deki sınırları kabul ettiklerini, bunun dışındaki değişiklikleri ise kabul etmeyeceklerini de belirtti.

Yapılan açıklamada, İspanya tarafından alınmış olan bu kararın, iki devletli çözümün hayata geçirilebilmesi için önemli olduğu da belirtildi.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de ilerleyen süreçte benzer karar almaları bekleniyor.