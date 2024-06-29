İspanya, İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu! İşte detaylar

İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma talebini resmileştirdi. Hem Uluslararası Adalet Divanı'ndan hem de İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, İspanya'nın bu davaya müdahil olmak için gerekli resmi talebi UAD'ye sunduğu bildirildi.



İSPANYA'NIN MÜDAHİL OLMA TALEBİ

İspanya'nın müdahil olma talebi, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca ve mahkeme tüzüğünün 63. maddesi kullanılarak yapıldı. Bakanlık açıklamasında, İspanya'nın uluslararası hukuka ve UAD'nin çalışmalarına bağlılık göstererek İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İspanya, bu müdahaleyle Gazze ve Orta Doğu'da barışın geri dönüşüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Amaç, savaşı sona erdirmek ve Filistinliler ile İsraillilerin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamalarının ve bölgede istikrarın sağlanmasının tek garantisi olan iki devlet uygulamasını ilerletmeye başlamaktır." denildi.

DİĞER ÜLKELERİN MÜDAHİL OLMASI

Halihazırda Kolombiya, Meksika ve Filistin gibi ülkeler de bu davaya müdahil olmuş durumda. İrlanda, Belçika ve Şili ise müdahil olma niyetlerini açıkladılar. İspanya, bu müdahaleyle UAD'nin bağlayıcı kararlarına uymayı taahhüt ettiğini belirtti ve mahkemenin bu zamana kadar verdiği tedbir kararlarının uygulanmasını istedi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 429'a yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç "katliam" gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 47 Filistinlinin yaşamını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği ifade edildi.

YAKIT SIKINTISI VE AMBULANS HİZMETLERİ

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı 52 gündür kapalı tuttuğu ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yakıtın Gazze Şeridi'nin yardım ve tıbbi amaçlı ihtiyaçlarını karşılamadığı belirtildi. UNRWA'nın günlük olarak Kızılayın ambulans filosu için yüzde 6'lık bir yakıt sevkiyatı yaptığı ancak yaklaşık 8 gündür bu miktarın da teslim alınamadığı kaydedildi. Bu nedenle Kızılayın, Gazze'deki ambulans filosunun yüzde 36'sına tekabül eden 18 aracın çalışmadığı vurgulandı.

İSPANYA'NIN MÜDAHALESİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İspanya'nın bu davaya müdahil olma kararı, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistinlilere yönelik uygulamaları, uzun süredir uluslararası arenada tartışma konusu oluyordu. İspanya'nın bu davaya müdahil olma kararı, İsrail'e karşı uluslararası baskının artmasına ve Gazze'deki insani krize dikkat çekilmesine katkı sağlayabilir.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, bu müdahaleyle Gazze ve Orta Doğu'da barışın geri dönüşüne katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı. Açıklamada, "İspanya, bu davaya müdahil olarak UAD'nin ülkemiz açısından da bağlayıcı olacak kararına uymayı taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.