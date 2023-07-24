İspanya'da Erken Genel Seçimler Sonuçlandı: Koalisyon Hükümeti Kurulamadı

İspanya'da erken genel seçimler

İspanya'da seçmenler, 350 sandalyeli meclisi, dolayısıyla merkezi hükümeti belirlemek için dün erken genel seçimlerde sandık başına gitti. Yaklaşık 37,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlere katılım oranı yüzde 70 oldu.

Sağ Görüşlü Halk Partisi Önde

Seçimleri, 136 sandalye kazanan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) önde tamamladı. Son 3,5 yıldır mecliste azınlıkla iktidarda olan koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 122 ve küçük ortağı Unidas Podemos'un yerine alternatif olarak sol partilerin ittifakından kurulan Sumar partisi 31 milletvekili çıkardı.

Koalisyon Hükümeti Kurulamadı

Ne sağ blok ne de sol blok koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaştı. Sağ blokta yer alan PP ve Vox'un toplam sandalye sayısı 169'da kalırken, sol bloktaki PSOE ve Sumar'ın toplam sandalye sayısı da 153 oldu. Böylece ne sağ blok ne de sol blokta yer alan partiler, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli olan 176 milletvekili sayısına ulaştı.

Ayrılıkçı Partiler Kilit Konumda

Seçim kampanyası boyunca sağ blokun sert eleştirilerine maruz kalan, hatta Vox tarafından kapatılmakla tehdit edilen Bask ve Katalonya'da faaliyet gösteren ayrılıkçı partilerin, sol bloku yeniden hükümete taşıması mevcut sonuçlara göre yine en büyük olasılık olarak gözüküyor.

Yeni Hükümetin Kısa Sürede Kurulması Öncelik Arz Ediyor

Diğer yandan 1 Temmuz'dan beri AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın dış imajı için yeni hükümetin kısa sürede kurulması öncelik arz ediyor. Beklenen sonun olması halinde PSOE ve Sumar'ın eylül sonuna kadar mecliste azınlık koalisyon hükümeti olarak güvenoyu alması ve ekim ayında yeni bakanların AB dönem başkanlığıyla bağlantılı yapılacak toplantılara aktif katılımın sağlanması gerekiyor.